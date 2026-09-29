"Стараюсь играть примерно в таком же стиле". Круговой назвал своего кумира в сборной России

Это уникальный футболист, техничный: чеканил коленями, подключался постоянно на ведении, через стенки. Разноплановый игрок, я стараюсь выступать примерно в таком же стиле", - сказал Круговой.
Данил Круговой, играющий на позиции левого крайнего защитника, дебютировал в сборной России 24 сентября 2022 года. На счету 28-летнего игрока московского ЦСКА 15 матчей в футболке национальной команды, в которых он отметился 8 результативными передачами.
Напомним, составе сборной России Юрий Жирков становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.
Источник: ТАСС