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"Стараюсь играть примерно в таком же стиле". Круговой назвал своего кумира в сборной России

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, кто был его кумиром в национальной сборной России.
Фото: РФС / Сборная России
"Наверное, Юрий Жирков. Он играл на моей позиции, мне нравилось, как он выступал в ЦСКА, "Анжи", в «Челси», и когда он потом приехал в "Зенит".

Это уникальный футболист, техничный: чеканил коленями, подключался постоянно на ведении, через стенки. Разноплановый игрок, я стараюсь выступать примерно в таком же стиле", - сказал Круговой.

Данил Круговой, играющий на позиции левого крайнего защитника, дебютировал в сборной России 24 сентября 2022 года. На счету 28-летнего игрока московского ЦСКА 15 матчей в футболке национальной команды, в которых он отметился 8 результативными передачами.

Напомним, составе сборной России Юрий Жирков становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.

Источник: ТАСС

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