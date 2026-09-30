«Что касается его слов, то тут вопрос вкусовщины (смеется). Кому-то нравится Соболев, другому — Кордоба. Это нормальный процесс. Спор глухого с немым, как говорится. У каждого будет свой любимчик», — сказал Андреев.
В нынешнем сезоне Александр Соболев провёл за петербургский «Зенит» во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счёт десять забитых мячей и три результативные передачи. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
Джон Кордоба в текущем сезоне вышел на поле в составе «Краснодара» в пяти встречах в рамках чемпионата России и отметился одним забитым мячом.
«Спор глухого с немым»: Андреев высмеял заявление Глушенкова о Соболеве
Футбольный функционер Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info высказался о словах Максима Глушенкова. Полузащитник «Зенита» заявил, что считает Соболева сильнее Кордобы.
Фото: РФС / Сборная России