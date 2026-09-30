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Игнашевич заявил, что Даку и Угальде сильнее Криштиану Роналду

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич считает обоих нападающих "Спартака" сильнее форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: сборная Португалии
Игнашевич ответил, в какую из команд РПЛ вписался бы Криштиану Роналду, чтобы дойти до отметки в тысячу голов за карьеру:

"В "Спартаке" есть Даку, есть Угальде. Два нападающих.

Правда ли я думаю, что Даку и Угальде сейчас сильнее Криштиану Роналду? Даку — да. Угальде — тоже.

Вы считаете, что он [Роналду] сыграет 90 минут за "Спартак" на высоком уровне? Нет, конечно", - заявил Игнашевич в эфире Okko.

В минувшее воскресенье, 27 сентября, Криштиану Роналду впервые за 18 лет не принял участия официальной игре за сборную Португалии. 41-летний форвард не вышел на поле в матче Лиги наций с Норвегией (2:1). После этого нападающий "Аль-Насра" бойкотировал командную тренировку и занимался индивидуально в тренажерном зале.

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