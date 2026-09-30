Агент Монтеса рассказал о будущем защитника в "Локомотиве"

"Никаких переговоров с клубом по поводу будущего Сесара мы пока не вели. Предложения о продлении контракта со стороны "Локомотива" также не поступало.
С самим игроком мы этот вопрос пока не обсуждали, поскольку сейчас он полностью сосредоточен на восстановлении, возвращении на поле и желании провести как можно больше матчей за клуб. Посмотрим, что будет в будущем", - сказал агент.
Сезар Монтес является игроком "Локомотива" с сентября 2024 года. Центральный защитник сборной Моексики перебрался в московский клуб из испанской "Альмерии" и подписал пятилетний контракт, который истекает летом 2029-го.
В нынешнем сезоне 29-летний Монтес провел за "железнодорожников" три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России, в которых отыграл суммарно 300 минут и не отличился результативными действиями.
Напомним, старт сезона мекиканец пропустил из-за участия в ЧМ-2026 в составе своей национальной команды.
Источник: Sport24