Как утверждает источник, в случае ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера "Локомотива", экс-наставник "Динамо" Ролан Гусев будет одним из кандидатов на замену.
Напомним, ранее пресс-служба московского клуба опубликовала заявление, в котором была выражена поддержка Галктионову, продолжающему возглавлять команду.
После 9 туров "железнодорожники" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ и находятся в зоне стыковых матчей.
Источник: "СЭ"
В случае ухода Галактионова, Гусев станет одним из претендентов на пост главного тренера "Локомотива" - источник
Ролан Гусев будет одним из кандидатов на пост главного тренера в случае ухода из "Локомотива" Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Динамо"