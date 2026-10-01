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Широков: "Спартак" как был нестабилен, так и остался

Бывший игрок "Спартака" Роман Широков высказался о текущей форме команды.
Фото: ФК "Спартак"
Роман Широков считает, что если красно-белые станут стабильными, то у них появится результат.

"Что серьёзно изменилось? Как были нестабильны, так и остались. "Спартаку" важно обрести стабильность в игре. Обретут стабильность - с их игроками будет результат.
Обыгрывают "Зенит" - всё, эйфория: "Мы сражаемся за первое место". Следующие три игры - минус пять очков. Добрый вечер", - сказал Широков "Чемпионату".

Московский "Спартак" одержал победу над петербургским "Зенитом" 23 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. После этого красно-белые сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1) и потерпели поражение от столичного "Динамо" (1:2).

На данный момент команда занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 19 очков в девяти встречах. Клуб отстает от первой строчки на два балла.

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