Широков: "Спартак" как был нестабилен, так и остался

"Что серьёзно изменилось? Как были нестабильны, так и остались. "Спартаку" важно обрести стабильность в игре. Обретут стабильность - с их игроками будет результат.Обыгрывают "Зенит" - всё, эйфория: "Мы сражаемся за первое место". Следующие три игры - минус пять очков. Добрый вечер", - сказал Широков "Чемпионату".
Московский "Спартак" одержал победу над петербургским "Зенитом" 23 августа в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги. После этого красно-белые сыграли вничью с "Оренбургом" (1:1) и потерпели поражение от столичного "Динамо" (1:2).
На данный момент команда занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 19 очков в девяти встречах. Клуб отстает от первой строчки на два балла.