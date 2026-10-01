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Сафонов рассказал, сколько он тратит на жизнь во Франции

Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о жизни за границей.
Фото: Getty Images
Матвей Сафонов отметил, что ранее они с супругой и лабрадором жили в трехкомнатной квартире в Париже, но им было недостаточно места.

"Вилла, которую я снимаю? Во-первых, это не вилла (улыбается). 300 квадратных метров? Меньше. Миллион рублей в месяц? Меньше, из-за того, что пригород. Я думаю, в Париже это бы стоило около 2 миллионов рублей в месяц.
Сколько стоят продукты на неделю? Мы оставили позавчера в магазине 100 евро. Еще я иногда приношу еду с базы для Мариши (жены Матвея - прим.)", - сказал Сафонов в интервью на YouTube-канале "Вписка".

Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 8 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 1 встречу на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

По информации СМИ, игрок получает около 250 тысяч евро в месяц в парижской команде.

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