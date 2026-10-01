Сафонов рассказал, сколько он тратит на жизнь во Франции

Российский голкипер французского "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о жизни за границей.

Фото: Getty Images

"Вилла, которую я снимаю? Во-первых, это не вилла (улыбается). 300 квадратных метров? Меньше. Миллион рублей в месяц? Меньше, из-за того, что пригород. Я думаю, в Париже это бы стоило около 2 миллионов рублей в месяц.

Матвей Сафонов отметил, что ранее они с супругой и лабрадором жили в трехкомнатной квартире в Париже, но им было недостаточно места.Сколько стоят продукты на неделю? Мы оставили позавчера в магазине 100 евро. Еще я иногда приношу еду с базы для Мариши (жены Матвея - прим.)", - сказал Сафонов в интервью на YouTube-канале "Вписка".Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 8 матчей, пропустил 10 голов и отыграл 1 встречу на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.По информации СМИ, игрок получает около 250 тысяч евро в месяц в парижской команде.