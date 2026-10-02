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Тюкавин считает, что сборная России бы удачно выступила на ЧМ-2026

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о возможном выступлении национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
Фото: РФС
По словам Тюкавина, многое зависело бы от состава группы, однако футболист считает, что сборная России могла бы достойно проявить себя на турнире.

- Не знаю. Смотря какая группа. Главное там оказаться, а дальше посмотрим.

Не хочу говорить, до куда смогли бы дойти, но думаю, выступили бы хорошо, - передаёт слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Российская сборная отстранена от официальных международных соревнований и не принимала участия в отборочном турнире ЧМ-2026. Последнюю официальную встречу национальная команда провела в ноябре 2021 года. В рейтинге ФИФА Россия располагается на 35-й строчке.

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