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Сёмин - о ситуации вокруг Роналду: всё это быстро пройдёт

Экс-рулевой "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Сёмин считает произошедшее временным конфликтом и уверен, что Роналду в итоге достойно проводят из национальной команды.

- Роналду как следует проводят. Это игрок на века.

Небольшие конфликты бывают. Всё это быстро пройдёт, - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

За сборную Португалии Роналду сыграл 234 встречи. В них форвард отличился 146 раз и отдал 45 результативных передач. Португалец занимает первое место среди футболистов по количеству голов за национальные команды.

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