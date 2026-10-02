Карпин прокомментировал скандал вокруг Роналду в сборной Португалии

- Нехорошая история, что для тренера, что для игрока. Лично мне неприятно, что карьера такого футболиста заканчивается таким скандалом.
Всем было бы лучше, если бы у него всё прошло как у Месси. Все знают про его матч. Вот у него достойное окончание. Объявили выходной день даже в Аргентине - там все будут плакать. Роналду мог себе позволить такое же как минимум. Не знаю, почему так произошло, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
Португалия после трёх туров Лиги наций набрала девять очков и лидирует в группе, где также выступают Уэльс, Норвегия и Дания.