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Карпин прокомментировал скандал вокруг Роналду в сборной Португалии

Наставник национальной сборной Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду и наставника национальной команды Португалии Жорже Жезуша.
Фото: Getty Images
Ранее 41-летний нападающий покинул расположение сборной перед встречей Лиги наций с Данией.

- Нехорошая история, что для тренера, что для игрока. Лично мне неприятно, что карьера такого футболиста заканчивается таким скандалом.

Всем было бы лучше, если бы у него всё прошло как у Месси. Все знают про его матч. Вот у него достойное окончание. Объявили выходной день даже в Аргентине - там все будут плакать. Роналду мог себе позволить такое же как минимум. Не знаю, почему так произошло, - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Португалия после трёх туров Лиги наций набрала девять очков и лидирует в группе, где также выступают Уэльс, Норвегия и Дания.

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