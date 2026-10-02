Федерация Португалии намерена урегулировать ситуацию между Роналду и Жезушем - источник

Федерация футбола Португалии намерена провести встречу с Криштиану Роналду на следующей неделе.

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Как пишет Marca, руководство рассчитывает урегулировать ситуацию между 41-летним нападающим и главным тренером сборной Жорже Жезушем.



Роналду досрочно покинул расположение национальной команды перед встречей Лиги наций с Данией. Жезуш и президент федерации Педру Проэнса пытались убедить форварда остаться, однако футболист уехал. Португалия без своего капитана победила датчан со счётом 4:2.



Следующий матч Португалия проведёт 4 октября дома с Норвегией.



За карьеру португалец забил 979 мячей - 833 на клубном уровне и ещё 146 в составе сборной.