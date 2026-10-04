Карпукас назвал причины поражений "Зенита" на старте сезона

"С чем связываю три поражения на старте у "Зенита"? Например, поражение от ЦСКА - это стечение обстоятельств. После первого тайма было 11:1 по ударам, а этот один удар у ЦСКА был с пенальти. Так что мы должны были ту игру забирать.
Может ли влиять травма Вендела? Безусловно, Вендел - лидер команды", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".
На данный момент петербургский "Зенит" находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 баллами в своем активе. Команда одержала шесть побед и потерпела три поражения. Сине-бело-голубые проиграли московским "Родине" (1:2), "Спартаку" (0:2) и ЦСКА (1:2).
Вендел не принимает участие в матчах "Зенита" с конца августа из-за повреждения.