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Карпукас назвал причины поражений "Зенита" на старте сезона

Футболист "Зенита" Артем Карпукас высказался о поражениях сине-бело-голубых на старте сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Артем Карпукас считает, что на поражения петербургской команды повлияли обстоятельства и отсутствие Маркуса Вендела.

"С чем связываю три поражения на старте у "Зенита"? Например, поражение от ЦСКА - это стечение обстоятельств. После первого тайма было 11:1 по ударам, а этот один удар у ЦСКА был с пенальти. Так что мы должны были ту игру забирать.

Может ли влиять травма Вендела? Безусловно, Вендел - лидер команды", - сказал Карпукас "Спорт-Экспрессу".

На данный момент петербургский "Зенит" находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 баллами в своем активе. Команда одержала шесть побед и потерпела три поражения. Сине-бело-голубые проиграли московским "Родине" (1:2), "Спартаку" (0:2) и ЦСКА (1:2).

Вендел не принимает участие в матчах "Зенита" с конца августа из-за повреждения.

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