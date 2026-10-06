Алексей Миранчук: нынешнее поколение очень жалко

- Нет ощущения, что домашнего чемпионата мира как будто и не было? Есть такое, да. Вспоминаю, что это была реальность только тогда, когда мне партнёры про это напоминают своими вопросами и воспоминаниями.
Но я себя успокаиваю, что у меня это хотя бы было. А вот нынешнее поколение очень жалко. Обидно за пацанов, что у них этого нет, - цитирует Миранчука "Чемпионат".
Национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Напомним, что в сентябре и октябре сборная России провела две товарищеские встречи - одержала победу над Ираном в Казани и Намибией в Екатеринбурге. Сегодня, 6 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.
Миранчук провел за национальную команду 55 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 9 результативных передач. Полузащитник сыграл на Кубке Конфедераций, чемпионате мира-2018 и чемпионате Европы-2020.