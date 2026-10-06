Титов - о Барко: уровень Фернандо и Боккетти - в той команде он был бы на ведущих ролях

- Поздравляю всех болельщиков "Спартака". Кто-то уже не верил, что случится это подписание, потому что ходило достаточно слухов, что, скорее всего, он уедет – на хорошего, классного футболиста спрос есть всегда, тем более в Латинской Америке, где его знают и любят.
Это действительно футболист топового уровня. Наверное, уровень Фернандо, Боккетти и так далее. В той команде Барко был бы на ведущих ролях и, возможно, стал бы чемпионом России, - приводит слова Титова Metaratings.
Вчера, 5 октября, пресс-служба московского "Спартака" объявила о продлении контракта с Эсекьелем Барко - новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Аргентинец выступает за столичный клуб с 2024 года, всего он провел за красно-белых во всех турнирах 79 матчей и записал на свой счет 23 забитых мяча и 19 голевых передач. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро.
После девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.