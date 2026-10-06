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Нобоа: надо провести матч сборных России и Эквадора в ближайшее время

Экс-полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что нужно провести матч между сборными России и Эквадора.
Фото: ФК "Сочи"
По словам Нобоа, необходимо провести матч между сборными России и Эквадора.

- Матч сборных России и Эквадора организовать реально, никто не будет против проведения такой игры. У Эквадора сегодня сильная сборная. Наши футболисты выступают в ведущих клубах мира, у России тоже хорошая команда.
Я бы хотел увидеть эту игру. Это будет отличный матч. Надо провести матч сборных России и Эквадора в ближайшее время, - приводит слова Нобоа Metaratings.

Кристиан Нобоа выступал за "Сочи", петербургский "Зенит", казанский "Рубин" и "Ростов" и московское "Динамо", также он был игроком ПАОКа и "Эмелека". На счету полузащитника 83 матча в составе национальной команды Эквадора и 4 забитых мяча. Нобоа завершил профессиональную карьеру в январе 2025 года.

Ранее национальные команды России и Эквадора ни разу не проводили матчей друг с другом. На данный момент сборная России отстранена от международных соревнований. Сегодня, 6 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Нигерией.

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