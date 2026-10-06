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Миранчук: сейчас от многих слышу, что они хотят поиграть в Европе, но уезжают единицы

Футболист сборной России Алексей Миранчук высказался о россиянах, которые хотят поиграть в Европе.
Фото: РФС
По словам Миранчука, многие выражают желание поиграть в Европе, но уезжают единицы.

- Сейчас от многих слышу, что они хотят там поиграть, но уезжают единицы.

Рад, что я один из тех, кто сумел вырваться. Саня [Головин] уехал да я. А потом уже Заха, Сафон и Батрак, - приводит слова Миранчука "Чемпионат".

Алексей Миранчук на данный момент выступает за американский клуб "Атланта Юнайтед", ранее он был игроком итальянских "Аталанты" и "Торино". Его брат, Антон Миранчук, выступал за швейцарский "Сьон".

В составе сборной России также есть и другие футболисты, выступающие в Европе - Александр Головин ("Монако"), Матвей Сафонов ("ПСЖ") и Алексей Батраков, играющий за турецкий "Галатасарай".

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