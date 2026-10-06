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Агент Азмуна сообщил, что игрок может вернуться в РПЛ уже зимой

Агент Сердара Азмуна Мехди Хагитали подтвердил, что иранский нападающий рассматривает возможность возвращения в чемпионат России в зимнее трансферное окно.
Фото: Lintao Zhang/?Getty Images
Азмун не исключает нового этапа карьеры в РПЛ, где ранее провел несколько успешных сезонов. По словам представителя футболиста, у форварда сохранилось теплое отношение к России и местному чемпионату.

"Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ", — заявил Хагитали.

С 2024 года Азмун выступает в ОАЭ за "Шабаб Аль-Ахли". Российским болельщикам иранец хорошо знаком по выступлениям за "Рубин", "Ростов" и "Зенит".

Наиболее успешный период Азмуна в России пришелся на петербургский клуб. Вместе с "Зенитом" нападающий четыре раза становился чемпионом страны.

Источник: Sport24

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