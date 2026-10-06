Агент Азмуна сообщил, что игрок может вернуться в РПЛ уже зимой

Агент Сердара Азмуна Мехди Хагитали подтвердил, что иранский нападающий рассматривает возможность возвращения в чемпионат России в зимнее трансферное окно.

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"Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ", — заявил Хагитали.