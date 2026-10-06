Агент Азмуна сообщил, что игрок может вернуться в РПЛ уже зимой

"Рассматривает ли Сердар возможность возвращения в Россию этой зимой? Да. Ему всегда нравились Россия и российский футбол. Сердар рассматривает возможность снова поиграть в РПЛ", — заявил Хагитали.
С 2024 года Азмун выступает в ОАЭ за "Шабаб Аль-Ахли". Российским болельщикам иранец хорошо знаком по выступлениям за "Рубин", "Ростов" и "Зенит".
Наиболее успешный период Азмуна в России пришелся на петербургский клуб. Вместе с "Зенитом" нападающий четыре раза становился чемпионом страны.
Источник: Sport24