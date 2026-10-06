Директор "Балтики" сохранил интригу вокруг конфликта с Талалаевым: остальное не комментирую

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян не стал опровергать слухи о конфликте с главным тренером Андреем Талалаевым, но подчеркнул, что рабочие разногласия при выборе новичков для клуба являются нормальным процессом.

Фото: ФК "Балтика"





"Довольно часто, но это нормальный процесс, в котором ты выцеживаешь футболистов. Два мнения лучше, чем одно. Из десяти игроков одобряются два-три", — рассказал Маргарян о разногласиях между спортивным блоком и тренерским штабом.



На вопрос о появившихся слухах о конфликте с Талалаевым директор "Балтики" ответил неоднозначно.



"Они точно не из-за того, что мы выцеживаем мало футболистов. Остальное не комментирую".

Маргарян также прокомментировал информацию о возможном интересе "



Источник: Маргарян рассказал, что потенциальные трансферы "Балтики" проходят несколько этапов отбора. Сначала кандидатов оценивает спортивный отдел, после чего свое мнение высказывает тренерский штаб. Окончательное решение принимает руководство клуба."Довольно часто, но это нормальный процесс, в котором ты выцеживаешь футболистов. Два мнения лучше, чем одно. Из десяти игроков одобряются два-три", — рассказал Маргарян о разногласиях между спортивным блоком и тренерским штабом.На вопрос о появившихся слухах о конфликте с Талалаевым директор "Балтики" ответил неоднозначно.Маргарян также прокомментировал информацию о возможном интересе " Локомотива " к Талалаеву. По его словам, представители московского клуба лично к нему по поводу тренера не обращались.Источник: Sport24