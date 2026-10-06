Директор "Балтики" сохранил интригу вокруг конфликта с Талалаевым: остальное не комментирую

"Довольно часто, но это нормальный процесс, в котором ты выцеживаешь футболистов. Два мнения лучше, чем одно. Из десяти игроков одобряются два-три", — рассказал Маргарян о разногласиях между спортивным блоком и тренерским штабом.
На вопрос о появившихся слухах о конфликте с Талалаевым директор "Балтики" ответил неоднозначно.
"Они точно не из-за того, что мы выцеживаем мало футболистов. Остальное не комментирую".
Маргарян также прокомментировал информацию о возможном интересе "Локомотива" к Талалаеву. По его словам, представители московского клуба лично к нему по поводу тренера не обращались.
Источник: Sport24