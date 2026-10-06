Корнеев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: уровень лиги снижается

Фото: Мысякин Александр, "Чемпионат"

"Конечно, уровень лиги снижается. Видим, что суперклассных игроков не появляется. Но мы видим, что ряд игроков появились при прежнем формате лимита. На искусственном лимите особо никто не появляется. Выживать должны сильнейшие", — заявил Корнеев.