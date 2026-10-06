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Корнеев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: уровень лиги снижается

Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев заявил, что лимит на легионеров снижает уровень РПЛ и не способствует появлению сильных российских футболистов.
Фото: Мысякин Александр, "Чемпионат"
Корнеев считает, что искусственное ограничение количества иностранцев не помогает развитию российских игроков. По его мнению, высокий уровень футболистов обеспечивается прежде всего конкуренцией за место в составе.

"Конечно, уровень лиги снижается. Видим, что суперклассных игроков не появляется. Но мы видим, что ряд игроков появились при прежнем формате лимита. На искусственном лимите особо никто не появляется. Выживать должны сильнейшие", — заявил Корнеев.

В нынешнем сезоне клубы РПЛ могут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле максимум семерых иностранных футболистов.

При этом Корнеев поддержал саму идею активнее вкладываться в подготовку российских игроков, однако усомнился, что ужесточение лимита позволит повысить их уровень.

"Посыл о том, что русских игроков должно быть больше, что вкладывать в русских игроков надо больше, хороший. Но уровень от этого точно не вырастет. В плане конкуренции это точно ничего не дает", — добавил он.

Источник: "РБ Спорт"

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