Корнеев раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ: уровень лиги снижается

"Конечно, уровень лиги снижается. Видим, что суперклассных игроков не появляется. Но мы видим, что ряд игроков появились при прежнем формате лимита. На искусственном лимите особо никто не появляется. Выживать должны сильнейшие", — заявил Корнеев.
В нынешнем сезоне клубы РПЛ могут включать в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле максимум семерых иностранных футболистов.
При этом Корнеев поддержал саму идею активнее вкладываться в подготовку российских игроков, однако усомнился, что ужесточение лимита позволит повысить их уровень.
"Посыл о том, что русских игроков должно быть больше, что вкладывать в русских игроков надо больше, хороший. Но уровень от этого точно не вырастет. В плане конкуренции это точно ничего не дает", — добавил он.
Источник: "РБ Спорт"