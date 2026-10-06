Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
Фарерские островаНе начат
Хорватия
21:45
ИспанияНе начат
Молдова
21:45
СловакияНе начат
Албания
21:45
Сан-МариноНе начат
Люксембург
21:45
БолгарияНе начат
Эстония
21:45
ИсландияНе начат
Беларусь
21:45
ФинляндияНе начат
Швейцария
21:45
Северная МакедонияНе начат
Англия
21:45
ЧехияНе начат
Шотландия
21:45
СловенияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
НигерияНе начат

"Не удивлюсь". Кержаков назвал матч 10-го тура РПЛ, в котором может произойти сенсация

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков предположил, какая игра 10-го тура РПЛ может завершиться неожиданным результатом.
Фото: ФК "Рубин"
"Я не удивлюсь, если в этом матче произойдет сенсация и "Рубин" все-таки выиграет. Не удивлюсь.

Вот именно сейчас, после этой паузы, мне будет неудивительно. Удивительно было бы, если бы до паузы выиграли, но сейчас все нивелируется, на мой взгляд", - сказал Кержаков.

Казанский "Рубин" и московское "Динамо" встретятся в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье, 11 октября. Матч пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, в шести из семи последних туров чемпионата команда Франка Артиги сыграла вничью (1 победа). Все встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится