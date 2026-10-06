"Не удивлюсь". Кержаков назвал матч 10-го тура РПЛ, в котором может произойти сенсация

"Я не удивлюсь, если в этом матче произойдет сенсация и "Рубин" все-таки выиграет. Не удивлюсь.
Вот именно сейчас, после этой паузы, мне будет неудивительно. Удивительно было бы, если бы до паузы выиграли, но сейчас все нивелируется, на мой взгляд", - сказал Кержаков.
Казанский "Рубин" и московское "Динамо" встретятся в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье, 11 октября. Матч пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
Напомним, в шести из семи последних туров чемпионата команда Франка Артиги сыграла вничью (1 победа). Все встречи завершились с одинаковым счетом 1:1.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"