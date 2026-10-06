Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 1 0 1
Фарерские острова2 тайм
Молдова
21:45
СловакияНе начат
Хорватия
21:45
ИспанияНе начат
Албания
21:45
Сан-МариноНе начат
Люксембург
21:45
БолгарияНе начат
Эстония
21:45
ИсландияНе начат
Беларусь
21:45
ФинляндияНе начат
Швейцария
21:45
Северная МакедонияНе начат
Англия
21:45
ЧехияНе начат
Шотландия
21:45
СловенияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
НигерияНе начат

Юношеская сборная России стала обладателем Кубка Мираброра Усманова

Сборная России U-19 обыграла сверстников из Узбекистана и завоевала трофей (2:0).
Фото: РФС
Сегодня, 6 октября, юношеская сборная России провела заключительный матч на турнире памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. Встреча с командой Узбекистана завершилась победой россиян со счетом 2:1.

В составе российской сборной до 19 лет забитыми голами отличились Имран Фиров и Иван Возрастов.

Команда Станислава Коротаева набрала семь очков, что позволило ей выйти на первое место в турнирной таблице. До этого юношеская сборная России одержала победу над Саудовской Аравией и уступила Армении в серии пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится