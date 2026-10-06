Сегодня, 6 октября, юношеская сборная России провела заключительный матч на турнире памяти Мираброра Усманова в Ташкенте. Встреча с командой Узбекистана завершилась победой россиян со счетом 2:1.
В составе российской сборной до 19 лет забитыми голами отличились Имран Фиров и Иван Возрастов.
Команда Станислава Коротаева набрала семь очков, что позволило ей выйти на первое место в турнирной таблице. До этого юношеская сборная России одержала победу над Саудовской Аравией и уступила Армении в серии пенальти.
Юношеская сборная России стала обладателем Кубка Мираброра Усманова
Сборная России U-19 обыграла сверстников из Узбекистана и завоевала трофей (2:0).
Фото: РФС