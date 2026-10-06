Полузащитник отличился на 54-й минуте товарищеского матча с Нигерией, сделав счёт 3:1.
Этот мяч стал для Миранчука 12-м в составе национальной команды. Такого же результата в сборной ранее добились Александр Кокорин, Игорь Колыванов и Денис Черышев.
При этом Миранчук провёл 56 матчей за Россию. Кокорин забил свои 12 голов в 48 встречах, Колыванов - в 35, Черышев - в 33.
Лидером бомбардирского списка сборной России остаётся Артём Дзюба, на счету которого 31 гол в 56 матчах.
Миранчук вошёл в топ-10 лучших бомбардиров сборной России
Алексей Миранчук поднялся в десятку лучших бомбардиров в истории сборной России.
Фото: РФС