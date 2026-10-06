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"Нам не приходится выбирать". Карпин - о соперниках сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался после ничьей с Нигерией в товарищеском матче - 3:3.
Фото: РФС
Специалист отметил, что даже после второго пропущенного мяча не ожидал, что команда упустит победу.

- Нет. Мы так же владели мячом, инициативой. Пропустили после нашего свободного удара от ворот, после чего получился выход один на один.

Против таких сборных, как Нигерия, интересно играть. Но в нашей ситуации нам не приходится выбирать, - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

В 2026 году Россия провела восемь матчей: одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда обыграла Никарагуа - 3:1, Буркина-Фасо - 3:0, Тринидад и Тобаго - 3:0, Иран - 2:0 и Намибию - 6:0, уступила Египту - 0:1, а также сыграла вничью с Мали - 0:0 и Нигерией - 3:3.

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