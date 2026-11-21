- Можно называть "нефутбольным человеком" - это доступные слова. Но слова типа "клоун" - это нехороший тон.
Нельзя опускаться до такого уровня, даже если про тебя кто-то что-то сказал. Это слово несёт негативный тон. Да, надо защищаться, но надо говорить аргументированно и в другой тональности. Не надо опускаться до уровня "сам дурак". Это не самый лучший вариант, - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
"Краснодар" после 14 матчей имеет в активе 26 очков и занимает четвёртую строчку в РПЛ. Ближайшую встречу команда Мусаева проведёт 22 ноября в гостях против московского "Динамо".