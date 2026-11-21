- Очень сложно оценивать работу Карпина. Всё-таки играем товарищеские матчи. Нет этого нерва, когда играются встречи в официальных турнирах.
Когда нас вернут на европейскую арену, тогда можно будет что-то оценивать, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".
В 2026 году сборная России одержала семь побед в десяти матчах, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Ноябрьские встречи с Узбекистаном (3:2) и Венесуэлой (2:0) завершились в пользу команды Карпина. Следующий сбор национальной команды запланирован на конец марта.