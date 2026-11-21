- Команда, я говорил перед игрой, на эмоциональном подъёме. Конечно, смена тренера достаточно часто идёт на пользу.
По-моему, и с предыдущим тренером команда показывала хорошую игру, в какой-то период просто результат был не тот, который хотели бы видеть болельщики и руководители - не стали терпеть, а решили поменять главного тренера, что часто бывает, - цитирует тренера пресс-служба клуба.
Под руководством Олега Кузьмина "Рубин" одержал три победы подряд в РПЛ. Казанцы с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице, тогда как "Зенит" с 31 баллом сохраняет лидерство.