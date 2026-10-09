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Спортдир "Балтики" Маргарян вскоре покинет клуб - источник

Как сообщает "Чемпионат", спортивный директор калининградской "Балтики" Армен Маргарян в ближайшие дни может покинуть занимаемую должность после почти трех лет работы в клубе.
Фото: ФК "Балтика"
По информации "Чемпионата", 41-летний функционер готовится завершить работу в структуре калининградской команды. О предстоящих кадровых изменениях изданию сообщил источник, знакомый с ситуацией. Причины возможного ухода Маргаряна пока не раскрываются.

Специалист занимает пост спортивного директора "Балтики" с ноября 2023 года. До переезда в Калининград он успел поработать в селекционных и скаутских подразделениях нескольких российских клубов, включая "Зенит", "Локомотив", "Крылья Советов", "Пари НН" и московское "Динамо".

После девяти проведенных матчей РПЛ "Балтика" под руководством Андрея Талалаева набрала 11 очков и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.

Информации о том, кто может занять должность спортивного директора калининградского клуба в случае ухода Маргаряна, пока нет.

Источник: "Чемпионат"

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