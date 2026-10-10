"Нам есть куда расти". Наставник ЦСКА поставил команде оценку за старт в новом сезоне

- Мы находимся в лидирующей группе, идём без поражений. Это говорит о том, что футболисты проделывают хорошую работу. Понятно, есть куда стремиться, мы можем намного лучше.
Если оценивать старт сезона, я бы поставил четвёрочку. Нам есть куда расти, - приводит слова Игдисамова "СЭ".
Игдисамов возглавил ЦСКА после ухода Фабио Челестини. Сначала российский специалист работал в статусе исполняющего обязанности, после чего был утверждён главным тренером на постоянной основе.
К десятому туру армейцы подходят с 19 очками в активе, занимая четвёртую строчку в РПЛ.