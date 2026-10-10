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"Оренбург" сенсационно разгромил махачкалинское "Динамо"

"Оренбург" всухую разгромил махачкалинское "Динамо" в матче 10-го тура РПЛ. Это крупнейшая победа команды с 2023 года.
Фото: ФК "Оренбург"
Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Дублем за хозяев отличился правый вингер Хорди Томпсон, по голу забили защитник Джон Паласиос и форвард Гедеон Гузина. Итоговый счет - 4:0.

Последний раз "Оренбург" побеждал с такой же разницей мячей в марте 2023 года, тогда команда выиграла у "Сочи" со счетом 4:0.

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10 тур

Голы: Томпсон, 17, 69 (пен), Паласиос, 39, Гузина, 53.

"Оренбург": Овсянников, Татаев (Хотулёв, 78), Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла (Голыбин, 78), Рыбчинский (Касаджиков, 70), Куль, Томпсон (Лукашов, 70), Гузина (Назаренко, 81).

"Динамо" Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Ахмедов (Аларкон, 46), Алибеков, Апшацев (Миро, 46), Кузяев, Мрезиг (Зинович, 74), Глушков, Сундуков, Лесовой (Хубулов, 79), Агаларов (Александров, 74).

Предупреждения: Карабашев, 54.

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