"Оренбург" сенсационно разгромил махачкалинское "Динамо"

Фото: ФК "Оренбург"

Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Дублем за хозяев отличился правый вингер Хорди Томпсон, по голу забили защитник Джон Паласиос и форвард Гедеон Гузина. Итоговый счет - 4:0.Последний раз "Оренбург" побеждал с такой же разницей мячей в марте 2023 года, тогда команда выиграла у "Сочи" со счетом 4:0.Томпсон, 17, 69 (пен), Паласиос, 39, Гузина, 53.Овсянников, Татаев (Хотулёв, 78), Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла (Голыбин, 78), Рыбчинский (Касаджиков, 70), Куль, Томпсон (Лукашов, 70), Гузина (Назаренко, 81).Карабашев, Махамаджонов, Ахмедов (Аларкон, 46), Алибеков, Апшацев (Миро, 46), Кузяев, Мрезиг (Зинович, 74), Глушков, Сундуков, Лесовой (Хубулов, 79), Агаларов (Александров, 74).Карабашев, 54.