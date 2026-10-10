"Наверное, головой мы еще на сборах". Газизов - о разгроме махачкалинского "Динамо"

Мы уступили по делу. Причина? Мы, наверное, все еще головой находимся на сборах. Но, думаю, тренерский штаб и ребята сделают выводы.
Лучше один раз проиграть крупно и сразу сделать выводы, понять, что мы что-то делаем не так", - сказал Газизов.
Махачкалинское "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Оренбурга" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась сегодня, 10 октярбя, на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 0:4.
Отметим, это поражение стало для команды Вадима Евсеева третьим подряд и пятым в шести последних турах чемпионата России.
Источник: "СЭ"