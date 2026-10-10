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"Наверное, головой мы еще на сборах". Газизов - о разгроме махачкалинского "Динамо"

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов отреагировал на крупное поражение от "Оренбурга" в матче 10-го тура РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Хотелось бы поздравить "Оренбург" с очень хорошей и качественной игрой.

Мы уступили по делу. Причина? Мы, наверное, все еще головой находимся на сборах. Но, думаю, тренерский штаб и ребята сделают выводы.

Лучше один раз проиграть крупно и сразу сделать выводы, понять, что мы что-то делаем не так", - сказал Газизов.

Махачкалинское "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Оренбурга" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась сегодня, 10 октярбя, на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась со счетом 0:4.

Отметим, это поражение стало для команды Вадима Евсеева третьим подряд и пятым в шести последних турах чемпионата России.

Источник: "СЭ"

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