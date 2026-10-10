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"Локомотив" одержал вторую победу в чемпионате, забив пять безответных мячей "Факелу"

"Локомотив" разгромил на выезде "Факел" в матче 10-го тура РПЛ (5:0).
Фото: ФК "Факел"
Хавбек Николай Титков вывел гостей вперед на 25-й минуте. Спустя всего семь минут нападающий Николай Комличенко удвоил преимущество, а на 49-й минуте защитник Сесар Монтес довел счет до крупного. Защитник Егор Погостнов отличился на 64-й минуте, а десять минут спустя Комличенко оформил дубль и поставил точку в матче.

Отметим, эта победа стала второй для "Локомотива" в этом сезоне РПЛ.

Чемпионат России

10 тур

Гол: Титков, 25, Комличенко, 32, 74, Монтес, 49, Погостнов, 64

"Факел": Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлёв, Тодорович, Багамаев, (Альшин, 68), Сутормин, (Нетфуллин, 68), Ковалёв, (Кокшаров, 46), Якимов, Магомедов, Турищев, (Пуси, 68).

"Локомотив": Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, (Коваленко, 85), Бакаев, (Раков, 76), Титков, Годяев, (Фассон, 62), Пиняев, (Еремеев, 76), Руденко, (Щетинин, 85), Комличенко.

Предупреждения: Годяев, 28, Погостнов, 36

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