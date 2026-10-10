"Локомотив" одержал вторую победу в чемпионате, забив пять безответных мячей "Факелу"

Хавбек Николай Титков вывел гостей вперед на 25-й минуте. Спустя всего семь минут нападающий Николай Комличенко удвоил преимущество, а на 49-й минуте защитник Сесар Монтес довел счет до крупного. Защитник Егор Погостнов отличился на 64-й минуте, а десять минут спустя Комличенко оформил дубль и поставил точку в матче.
Отметим, эта победа стала второй для "Локомотива" в этом сезоне РПЛ.
Чемпионат России
10 тур
Гол: Титков, 25, Комличенко, 32, 74, Монтес, 49, Погостнов, 64
"Факел": Доровских, Габараев, Клейтон, Журавлёв, Тодорович, Багамаев, (Альшин, 68), Сутормин, (Нетфуллин, 68), Ковалёв, (Кокшаров, 46), Якимов, Магомедов, Турищев, (Пуси, 68).
"Локомотив": Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Погостнов, Бабкин, (Коваленко, 85), Бакаев, (Раков, 76), Титков, Годяев, (Фассон, 62), Пиняев, (Еремеев, 76), Руденко, (Щетинин, 85), Комличенко.
Предупреждения: Годяев, 28, Погостнов, 36