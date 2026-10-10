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Наумов: редко хвалю Галактионова, но против "Факела" он выбрал правильную тактику

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info крупную победу "железнодорожников" над "Факелом" в матче 10-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Думаю, что в той ситуации, в которой "Локомотив" оказался, очень правильную тактику выбрал Галактионов: ребята не бежали сломя голову, а терпели первые двадцать минут игры. Это двадцать минут жесточайшего прессинга со стороны "Факела". Но резкие две контратаки - результат сделан. А дальше все пошло как надо. Я редко хвалю Галактионова, но здесь он выбрал очень правильную тактику.

- Черная полоса у "Локо" теперь закончится?

- Вполне возможно. Такой счёт в игре окрыляет. И все футболисты команды выглядели неплохо. Это очень хорошая победа "Локомотива".

Алина Гущина, Rusfootball.info

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