В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ, в котором "Крылья Советов" принимают у себя дома московский "Спартак". На данный момент счет на стадионе "Солидарность Самара Арена" не открыт - 0:0.
На 24-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил втарать красно-белых Александр Максименко и оставил команду гостей в меньшинстве.
Голкипер Илья Помазун вышел на замену вместо вингера Маркиньоса.
Максименко оставил "Спартак" вдесятером в матче с "Крыльями Советов"
Голкипер Александр Максименко удален в середине первого тайма.
Фото: ФК "Спартак"