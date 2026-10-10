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Максименко оставил "Спартак" вдесятером в матче с "Крыльями Советов"

Голкипер Александр Максименко удален в середине первого тайма.
Фото: ФК "Спартак"
В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ, в котором "Крылья Советов" принимают у себя дома московский "Спартак". На данный момент счет на стадионе "Солидарность Самара Арена" не открыт - 0:0.

На 24-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил втарать красно-белых Александр Максименко и оставил команду гостей в меньшинстве.

Голкипер Илья Помазун вышел на замену вместо вингера Маркиньоса.

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