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Голкипер "Спартака" - о результате матча с "Крыльями": конечно, досадно

Голкипер "Спартака" Илья Помазун высказался о результате матча 10 тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Помазуна, "Спартаку" было тяжело после удаления, но обидно, что красно-белые упустили победу.

- Как смотрелась игра из ворот? Было тяжело после удаления. Мы низко сели, оборонялись всей командой. Все ребята молодцы.
С другой стороны обидно, потому что упустили победу. Конечно, досадно. Будем двигаться дальше, - сказал Помазун в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. С 24-й минуты красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Александр Максименко, место в воротах занял Илья Помазун. Он был признан лучшим игроком этой встречи.

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