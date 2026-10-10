Голкипер "Спартака" - о результате матча с "Крыльями": конечно, досадно

- Как смотрелась игра из ворот? Было тяжело после удаления. Мы низко сели, оборонялись всей командой. Все ребята молодцы.
С другой стороны обидно, потому что упустили победу. Конечно, досадно. Будем двигаться дальше, - сказал Помазун в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Забитыми мячами отметились Манфред Угальде и Мартин Крамарич. С 24-й минуты красно-белые играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил Александр Максименко, место в воротах занял Илья Помазун. Он был признан лучшим игроком этой встречи.