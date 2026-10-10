Червиченко: "Спартак" точно не должен был выигрывать, то, что отскочили - уже хорошо

По идее, "Спартак" точно выигрывать не должен был. То, что отскочили - уже хорошо, уже как подарок.
- Что скажете по удалению Максименко?
- Если защитники умудряются прозевать момент, что у вас нападающий чужой команды выбегает один на один с вратарём, то что ещё делать? Я не знаю, я много думал, что лучше делать - фолить и удаляться или пропустить и отыгрываться, но никогда у меня не было единого понимания ситуации. Максименко что мог, то и сделал: одной ногой пугал, а другой попал на опорной ноге по игроку "Крыльев".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info