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Червиченко: "Спартак" точно не должен был выигрывать, то, что отскочили - уже хорошо

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче красно-белых и "Крыльев Советов" в десятом туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Снова"Спартаку" повезло. Много раз везло в игровых моментах, когда мяч рядом с линией ворот катался. И в ворота "Крыльев" с дикого рикошета. И, если мы говорим о моментах в пользу "Крыльев", то судья просто будто ослеп.
По идее, "Спартак" точно выигрывать не должен был. То, что отскочили - уже  хорошо, уже как подарок.

- Что скажете по удалению Максименко?

- Если защитники умудряются прозевать момент, что у вас нападающий чужой команды выбегает один на один с вратарём, то что ещё делать? Я не знаю, я много думал, что лучше делать - фолить и удаляться или пропустить и отыгрываться, но никогда у меня не было единого понимания ситуации. Максименко что мог, то и сделал: одной ногой пугал, а другой попал на опорной ноге по игроку "Крыльев".

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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