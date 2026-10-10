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Игрок "Краснодара" - о втором голе "Зенита": на мне было нарушение

Нападающий "Краснодара" Жоау Батчи не считает, что поражение от "Зенита" может привести команду к психологическому кризису.
Фото: ФК "Краснодар"
- Тяжело ли будет "Краснодару" выходить из психологического кризиса?

- О каком кризисе может идти речь? Сколько раз мы проиграли, а затем отыгрывались и переворачивали ситуацию. Матч с "Зенитом", конечно, был важным. Как и все другие матчи. Нужно готовиться к матчу на выезде и фокусироваться на Кубке. Одно поражение не повергнет команду в ужасное состояние. Это часть футбола. У нас достаточно сил, чтобы ответить в следующем матче.

- Что именно пошло не так в первом тайме?

- Иногда не всё складывается так, как хотим. Это часть футбола. Если бы первые минуты сложились лучше, матч пошёл бы по-другому. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Но иногда все-таки нужно сказать. Когда они забили второй гол, было нарушение на мне, которое не показали. Это сделало разницу. Не хочется искать оправдания только этим моментом, но такие вещи делают разницу.

Rusfootball.info

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