Вчера, 10 октября, состоялся матч 10-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене" и закончилась вничью - 1:1.
На 90+1-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в этом сезоне. Таким образом португальский хавбек из-за автоматической дисквалификации пропустит домашнюю игру 11-го тура РПЛ против казанского "Рубина".
Полузащитник "Спартака" Жедсон пропустит матч 11-го тура РПЛ с "Рубином"
Игрок "Спартака" Жедсон Фернандеш не сыграет в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"