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20-летний хавбек провел 100 матчей за "Зенит"

Бразилец сыграл юбилейный матч за петербургский "Зенит".

Вчера, 10 октября, в Краснодаре состоялся матч 10-го тура РПЛ, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле петербургский "Зенит". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, эта встреча стала юбилейной, 100-й за клуб для атакующего полузащитника Педро. За это время в России 20-летний бразилец отметился 11 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

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