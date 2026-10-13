Аршавин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

По словам Аршавина, за чемпионство в РПЛ будут бороться три команды.После десяти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом, "Краснодар" располагается на четвертой строчке с таким же количеством очков в своем активе. Московский "Спартак" замыкает топ-5 с 20 очками. Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России, "быки" завоевали серебряные медали.