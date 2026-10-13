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Аршавин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионской гонки РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, за чемпионство в РПЛ будут бороться три команды.

- "Зенит" явный фаворит на чемпионство? Не явный, но за титул будут бороться три команды — "Зенит", "Краснодар" и "Спартак", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

После десяти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом, "Краснодар" располагается на четвертой строчке с таким же количеством очков в своем активе. Московский "Спартак" замыкает топ-5 с 20 очками. Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России, "быки" завоевали серебряные медали.

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