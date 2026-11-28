Как пишет телеграм-канал "Mash на спорте", 26-летний футболист рассчитывает заработать 50 миллионов рублей за шесть месяцев выступлений в РПЛ. На данный момент разногласия по зарплате остаются единственным препятствием для заключения сделки.
Руководство махачкалинского клуба не намерено выплачивать всю сумму единовременно. "Динамо" предлагает распределить выплаты на полгода, включив в соглашение бонусы.
Стали известны зарплатные запросы Шапи в махачкалинском "Динамо" - источник
Махачкалинское "Динамо" столкнулось с трудностями при согласовании финансовых условий контракта с полузащитником Магомедом-Шапи Сулеймановым.
Фото: Getty Images