"Лучше человека в жизни не видел". Окриашвили высказался о Галицком

Бывший футболист "Краснодара" Торнике Окриашвили рассказал Rusfootball.info, с кем сегодня поддерживает связь в России.

Фото: ФК "Краснодар"

- С Хашигом довольно часто общаемся. Президенту (Галицкому – прим.ред.) иногда пишу. Знаю, что у него со здоровьем было не очень, но сейчас все хорошо. Переживаю за него, как за члена семьи. Лучше человека в жизни не видел. Поэтому просто счастлив сейчас. Из футболистов в основном общаюсь с Рикардо Лаборде. Ну, а так в принципе со многими переписываюсь – Ари, Крицюк, Янбаев, Газинский, Мамаев, Смолов… Ну, и всем краснодарским болельщикам горячий привет привет из Грузии!



Сам в последнее время играл здесь за команду "Гагра", потом травма. У меня 14-летний футболист растет, очень хороший. Но зимой, может, тоже вернулись. Мы еще повоюем!



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

