- Дебют Овчинникова можно оценить на пятёрку.
Когда в команде меняется тренер, это всегда эмоциональный подъем. Футболисты начинают бегать, все получается, появляется результат. Главное, чтобы это было стабильно. Думаю, у Сергея Ивановича всё получится, - цитирует Тарасова "РБ Спорт".
Овчинников начал работу с победы над "Родиной" (1:0), однако затем потерпел поражение от "Ростова" (0:2) в Кубке России. Второй круг РПЛ "Локомотив", занимающий с 14 очками 13-е место, начнёт 29 ноября в гостях у махачкалинского "Динамо".