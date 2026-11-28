- Главная причина последних неудач - молодость. Но второе - это усталость.
В сборную России вызвали шесть человек, они не получили дополнительного отдыха. Им приходилось всегда работать, играть. Пока вся команда отдыхала пару дней, все лидеры пахали в сборных. Они перегорают, - приводит слова Петрушина Vprognoze.ru.
Из девяти возможных очков в ноябрьских встречах РПЛ ЦСКА заработал лишь одно, сыграв вничью с "Оренбургом" (0:0). Поражения от "Краснодара" (2:4) и "Ахмата" (1:2) оставили армейцев с 26 баллами на пятом месте по итогам первого круга.