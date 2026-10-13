Снейдер посетил Премию Симоняна и вручил игроку "Спартака" приз Лидера команды
Победитель Лиги чемпионов Уэсли Снейдер побывал на мероприятии московского "Спартака".
Вчера, 12 октября, состоялась церемония награждения игроков "Спартака" на новой премии в честь великого спартаковца и лучшего бомбардира в истории клуба Никиты Павловича Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба москвичей.
Быший полузащитник "Интера", "Реала" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вручил капитану красно-белых Роману Зобнину приз Лидера команды.
Фото: ФК "Спартак"