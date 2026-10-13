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Снейдер посетил Премию Симоняна и вручил игроку "Спартака" приз Лидера команды

Победитель Лиги чемпионов Уэсли Снейдер побывал на мероприятии московского "Спартака".

Вчера, 12 октября, состоялась церемония награждения игроков "Спартака" на новой премии в честь великого спартаковца и лучшего бомбардира в истории клуба Никиты Павловича Симоняна. Об этом сообщила пресс-служба москвичей.

Быший полузащитник "Интера", "Реала" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер вручил капитану красно-белых Роману Зобнину приз Лидера команды.

Фото: ФК "Спартак"

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