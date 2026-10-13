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"Факел" не выигрывал у "Краснодара" с 2011 года. Сегодня команды встретятся в Кубке

Безвыигрышная серия воронежцев насчитывает уже 8 матчей.
Фото: РПЛ
15 лет "Факел" не может одержать победу над "Краснодаром". В последний раз воронежская команда выигрывала у "быков" летом 2011 года.

За последние восемь встреч во всех турнирах соперники пять раз саграли вничью и трижды побеждали краснодарцы.

Сегодня, 13 октября, "Факел" сыграет на выезде против "Краснодара" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Начало - в 20:45 по московскому времени.

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