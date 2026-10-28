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Тюкавин объяснил, почему матчи "Динамо" с "Краснодаром" стали принципиальными

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал поражение от "Краснодара" (1:2) в Кубке России и рассказал об особом настрое команды на встречи с "быками".
Фото: Евгений Мессман/?ТАСС
По словам футболиста, бело-голубые не испытывали недостатка в мотивации, несмотря на досрочный выход в плей-офф турнира. Тюкавин подчеркнул, что противостояние с краснодарским клубом в последние годы приобрело особое значение.

"Расслабленности точно не было. Потому что в последние годы матчи с "Краснодаром" становятся все более принципиальными. Выходили играть на победу, к сожалению, добиться ее не удалось", — заявил нападающий.

Тюкавин также признал, что команда могла предотвратить оба пропущенных мяча. По его словам, тренерский штаб разберет допущенные ошибки перед следующей встречей с "Ахматом".

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ "Динамо" занимает второе место в группе B, набрав девять очков. В заключительном туре 26 ноября москвичи примут "Факел". При этом команде еще предстоит определить, в какой сетке плей-офф она продолжит борьбу за Кубок России.

Источник: "Матч ТВ"

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