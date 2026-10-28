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Оренбург
16:00
РодинаНе начат
Ростов
18:15
АкронНе начат
Спартак
20:30
РубинНе начат

"Спартак" - "Рубин" и другие матчи: расписание Кубка России на 28 октября

В среду, 28 октября, состоятся три матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27, а центральной встречей игрового дня станет противостояние "Спартака" и "Рубина".
Фото: ФК "Спартак"
Игровую программу откроет матч "Оренбурга" и "Родины". Затем "Ростов" примет "Акрон", а завершится день встречей московского "Спартака" с казанским "Рубином".

Расписание матчей на 28 октября (мск):

16:00 — "Оренбург" — "Родина";

18:15 — "Ростов" — "Акрон";

20:30 — "Спартак" — "Рубин".

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