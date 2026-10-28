Игровую программу откроет матч "Оренбурга" и "Родины". Затем "Ростов" примет "Акрон", а завершится день встречей московского "Спартака" с казанским "Рубином".
Расписание матчей на 28 октября (мск):
16:00 — "Оренбург" — "Родина";
18:15 — "Ростов" — "Акрон";
20:30 — "Спартак" — "Рубин".
"Спартак" - "Рубин" и другие матчи: расписание Кубка России на 28 октября
В среду, 28 октября, состоятся три матча пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27, а центральной встречей игрового дня станет противостояние "Спартака" и "Рубина".
Фото: ФК "Спартак"