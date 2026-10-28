В РФС заявили о готовности России вновь принимать крупнейшие футбольные турниры

"Считаю, что Россия по-прежнему обладает, наверное, самой лучшей в мире футбольной инфраструктурой. Поэтому, если мы говорим о футболе как о классической дисциплине 11 на 11, то Россия точно к этому готова", — заявил Митрофанов.
Напомним, в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу, матчи которого проходили на 12 стадионах в 11 городах страны.
При этом с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: "РИА Новости"