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В РФС заявили о готовности России вновь принимать крупнейшие футбольные турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил уверенность, что Россия располагает необходимой инфраструктурой для проведения масштабных международных соревнований по футболу.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
По мнению функционера, стадионы и другие спортивные объекты страны позволяют организовывать турниры самого высокого уровня. Митрофанов подчеркнул, что Россия сохраняет готовность принимать международные соревнования по классическому футболу.

"Считаю, что Россия по-прежнему обладает, наверное, самой лучшей в мире футбольной инфраструктурой. Поэтому, если мы говорим о футболе как о классической дисциплине 11 на 11, то Россия точно к этому готова", — заявил Митрофанов.

Напомним, в 2018 году Россия принимала чемпионат мира по футболу, матчи которого проходили на 12 стадионах в 11 городах страны.

При этом с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: "РИА Новости"

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