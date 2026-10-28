В РФС заявили о готовности России вновь принимать крупнейшие футбольные турниры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил уверенность, что Россия располагает необходимой инфраструктурой для проведения масштабных международных соревнований по футболу.

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Считаю, что Россия по-прежнему обладает, наверное, самой лучшей в мире футбольной инфраструктурой. Поэтому, если мы говорим о футболе как о классической дисциплине 11 на 11, то Россия точно к этому готова", — заявил Митрофанов.