«Ожидать можно все что угодно». Ташуев высказался об эмоциональности Галицкого

«Я не знаю, что сейчас происходит внутри команды. Обычно Галицкий не принимает импульсивных и поспешных решений. Но от него ожидать можно все что угодно – он хозяин этой команды.
Но я не верю, что он сейчас может снять Мусаева – время еще есть. У них есть потеря ключевых игроков, плюс Кордоба не в форме. Думаю, все наладится. Пока ничего плохого не произошло», – сказал Ташуев.
Мусаев возглавляет команду с марта 2024 года.
После 12 туров «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ с 23 очками. От лидирующего «Зенита» краснодарцы отстают на четыре балла.