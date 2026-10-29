«Ожидать можно все что угодно». Ташуев высказался об эмоциональности Галицкого

Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном уходе Мурада Мусаева из «Краснодара».

Фото: ФК "Краснодар"

«Я не знаю, что сейчас происходит внутри команды. Обычно Галицкий не принимает импульсивных и поспешных решений. Но от него ожидать можно все что угодно – он хозяин этой команды.