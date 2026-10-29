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«Ожидать можно все что угодно». Ташуев высказался об эмоциональности Галицкого

Российский тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном уходе Мурада Мусаева из «Краснодара».
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее об этом сообщали СМИ.

«Я не знаю, что сейчас происходит внутри команды. Обычно Галицкий не принимает импульсивных и поспешных решений. Но от него ожидать можно все что угодно – он хозяин этой команды.

Но я не верю, что он сейчас может снять Мусаева – время еще есть. У них есть потеря ключевых игроков, плюс Кордоба не в форме. Думаю, все наладится. Пока ничего плохого не произошло», – сказал Ташуев.

Мусаев возглавляет команду с марта 2024 года.

После 12 туров «Краснодар» занимает четвертое место в РПЛ с 23 очками. От лидирующего «Зенита» краснодарцы отстают на четыре балла.

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