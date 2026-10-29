ЦСКА и "Локомотив" объявили составы на кубковое дерби
Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Локомотива" на кубковую игру.
Сегодня, 29 октября, состоится встреча ЦСКА и "Локомотива" в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московское дерби пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:30 по столичному времени. Главным арбитром матча был назначен Инал Танашев.
"Армейцы" набрали 5 очков и занимают предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы D. "Железнодорожники" с тремя зарабаотанными баллами замыкают квартет.